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Kartal'da silahlı saldırı

57 dakika önce

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Kartal'da silahlı saldırı, System.String[]

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda iki kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı'nın bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde seyreden 2 kişinin bulunduğu motosikletten, yol kenarında bulunan bazı şahıslara ateş açıldı.

Olayda iki kişi yaralanırken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Anadolu Adalet Sarayı, Esentepe Mahallesi, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:08 Kaynak: AA
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