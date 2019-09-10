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Kartal'da silahlı saldırı

2 saat önce

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kartal'da silahlı saldırı, System.String[]

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki 3. Çocuk Ceza Mankemesinde görülen bir davanın ardından iki taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından Alperen Urun (24) ile Bektaş Aslan (29), 45 YB 8362 plakalı motosiklete binerek adliyenin bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ne doğru hareket etti. Seyir halindeki motosikletteki Urun ve Aslan, yol kenarında bekleyen dava nedeniyle tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Bunun üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırıda dizinin altından yaralanan Cengiz Yılmaz (29), sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de motosikletle kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için önce uyardı. Kaçmaya devam eden şüphelilere ateş açan polis, Bektaş Aslan'ı ayağından vurarak durdurdu.

Polis ekipleri olayla ilgili Urun ile Aslan'ın da aralarında bulunduğu 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Aslan, Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Adalet Sarayı, Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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