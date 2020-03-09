Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kamerada (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kamerada (1) - Son Dakika

Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kamerada (1)

6 saat önce

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / KARTAL'da bir kişi tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı.

Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kamerada (1), System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KARTAL'da bir kişi tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Motosikletle geldiği belirtilen saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
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