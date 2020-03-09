Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kamerada (1) - Son Dakika

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Kartal'da silahlı saldırı dehşeti kamerada (1)
6 saat önce
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK / KARTAL'da bir kişi tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 02:18 Kaynak: DHA
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ KARTAL'da bir kişi tartıştığı kişiye sokak ortasında kurşun yağdırdı. Motosikletle geldiği belirtilen saldırgan olay yerinden kaçarken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırı anları ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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