KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİNİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI - Son Dakika
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KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİNİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

6 saat önce

Haber Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAKartal'da öğle saatlerinde eli silahlı saldırgan, park halindeki otomobildeki kişiye saldırmış, araçtan inerek kaçan kişinin arkasından ateş ederek ayağından yaralamıştı.

Haber Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Kartal'da öğle saatlerinde eli silahlı saldırgan, park halindeki otomobildeki kişiye saldırmış, araçtan inerek kaçan kişinin arkasından ateş ederek ayağından yaralamıştı. Polis ekipleri olay yerinden kaçan saldırganı gözaltına aldı.

Kartal Esentepe Mahallesi İnönü caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında yaşanan olayda Mehmet Ç.(35) adlı eli silahlı kişi, Sezai T.(42)'nin içinde bulunduğu park halindeki bir otomobilin yanına geldi. Eli silahlı Mehmet Ç., aracın camlarını kırarak Sezai T.'nin otomobilden inmesini istedi. Ardından araçtan çıkarak kaçmaya başlayan Sezai T.'ye ateş ederek ayağından yaraladı. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak İçin çalışma başlattı. Mehmet Ç.'nin olay yerinden kaçtığı motosikletin plakasını tespit eden ekipler, şüpheliyi evinde gözaltına aldı. Olayda kullanılan silah ise şüphelinin eşi Yasemin Ç. tarafından polise teslim edildi. Mehmet Ç.'nin Kartal Asayiş Büro Amirliğinde verdiği İfadede, Sezai T.'nin, eşi Yasemin Ç.'ye mesajlar gönderdiğini öğrendiğini, bu nedenle Sezai T.'nin aracında tartışmaya başladıklarını, daha sonra da Sezai T.'yi ayağından yaraladığını söylediği öğrenildi. Gözaltına alınan Mehmet Ç.'nin 19 ayrı suçtan kaydının olduğu belirtildi. Mehmet Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde silahlı saldırganın park halindeki otomobilin yanında bulunduğu, Sezai T.'nin ise yaya olarak kaçtığı ve saldırganın Sezai T.'ye ateş ettiği görülüyor.

KARTAL'DA SİLAHLI SALDIRI DEHŞETİNİN ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:27 Kaynak: DHA
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