Son Dakika Haberleri: Kartal'da silahlı saldırı (saldırı anı)- İSTANBUL
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Kartal'da silahlı saldırı (saldırı anı)- İSTANBUL

37 dakika önce

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Kartal'da Anadolu Adalet Sarayı'nın arka caddesinde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Anadolu Adalet Sarayı'ndaki çocuk mahkemesinde görülen bir davanın ardından iki taraf arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından iki kişi, 45 YB 8362 plakalı motosiklete binerek adliyenin bulunduğu Esentepe Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'ne doğru hareket etti. Seyir halindeki motosikletteki iki kişi, yol kenarında bekleyen dava nedeniyle tartıştıkları kişilere ateş açtı.

Bunun üzerine olay yerine sağlık sevk edildi. Saldırıda bacağından yaralanan bir kişi, sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de motosikletle kaçmaya çalışan şüphelileri yakalamak için önce uyardı. Kaçmaya devam eden şüphelilere ateş açan polis, bir kişiyi bacağından yaraladı.

2 şüpheli gözaltına alınırken, polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Kartal'da silahlı saldırı (saldırı anı)- İSTANBUL

Anadolu Adalet Sarayı, Esentepe Mahallesi, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:52 Kaynak: AA
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