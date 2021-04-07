İsa ALMAÇAYIR/ KARTAL'da avukatlık bürosunda uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Haluk Onat Üsküdar'da son yolculuğuna uğurlandı

Kartal Cevizli Mahallesi Kastamonu Sokak üzerinde bulunan avukatlık bürosunda aralarında miras konusunda anlaşmazlık bulunan aile üyeleri arasında dün tartışma çıkmıştı. Tartışmanın ardından Yalova 50. Yıl Mahallesi muhtarı Ahmet Salih Belginer, dayı çocuklarına silahla ateş etmişti. Olayda Haluk Onat, Kebire Esra Aymutlu ve Ayşe Ece Aymutlu hayatını kaybederken Arzu Onat ile Ahmet Nuri Onat ağır yaralandı. Ahmet Nuri Onat tüm müdalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Haluk Onat için Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Dua ve helallik alındıktan sonra cenaze namazı kılındı. Onat, kılınan cenaze namazını ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.