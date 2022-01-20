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Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi - Zanlının yakalanması - Son Dakika

Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi - Zanlının yakalanması

20.01.2022 18:41

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybederken, şüpheli Rahmi U. yakalandı.

İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire hayatını kaybederken, şüpheli Rahmi U. yakalandı.

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli hemşire Ömür Erez (33), Rahmi U. adlı kişiyle kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.

Daha sonra şüpheli Rahmi U. da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bağcılar'da bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen şüphelinin silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." denildi.

Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi - Zanlının yakalanması
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi - Zanlının yakalanması
Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi - Zanlının yakalanması

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi - Zanlının yakalanması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi - Zanlının yakalanması - Son Dakika
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