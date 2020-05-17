Kartal'da sokağa çıkma izinlerinde denize girdiler - Son Dakika

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 6 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. Süre boyunca kimi vatandaşlar Kartal Dragos sahilinde yürüyüş yaparken kimileri serinlemek için denizde yüzdü.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için saat 12.00-18.00 arası sokağa çıkma izni verildi. Bu süre boyunca kimi vatandaşlar Kartal Dragos sahilinde yürüyüş yaparken, kimileri kendilerini denizin serin sularına bıraktı.

"İKİ AYDA DENİZDEN UZAK KALDIK"Yüzme yarışmalarına girdiğini belirten Güneş Erinç, "Devamlı yüzme sporunu yaptığımız için bu iki ayda denizden uzak kaldık. Denizde de herhangi bir problem çıkacak ortam yok. Fırsattan istifade biz de iki ayın acısını çıkartıp girmek istedik. 5-6 km'lik yüzüşlerimiz var." diye konuşurken Ahmet Kalkavan, "Bayram ediyoruz şuan. Mutluyuz. Sabrediyoruz, bekliyoruz tamamen yasakların kalkmasını. Deniz sıcaktı zaten. Artık mevsim açılması lazım. " dedi.

- İstanbul