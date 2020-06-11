KARTAL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKAN GENÇLER DENİZE GİRDİLER - Son Dakika

KARTAL'DA SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALKAN GENÇLER DENİZE GİRDİLER
Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalanlar soluğu Kartal Sahili'nde aldı.
Havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan bunalanlar soluğu Kartal Sahili'nde aldı. Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş altındaki gençler, denizde doyasıya yüzdü.Normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte bir süredir girişleri yasaklanan sahiller, tekrar vatandaşlara açıldı. Sıcak havadan bunalan vatandaşlar, bugün serinlemek için Kartal Sahili'ne akın etti. Sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılan 18 yaş altındaki gençler, iskeleden atlayıp serin sularda doyasıya yüzdü. Bazıları ise deniz kenarında uzanarak güneşlendi. Sahildeki gençlerin mutluluğu kameralara yansıdı. 18 yaş kısıtlamasının sona ermesiyle sahilde denize giren Oğuzcan Gümüş, "18 yaş altı kısıtlamamız vardı. Evden dışarı çıkamıyorduk, sıcaktı baya. Kısıtlamanın kalkmasından itibaren denize yüzmeye geldik. Kışa kadar buradayız. Hiç çıkmayı düşünmüyoruz" dedi.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:54 Kaynak: DHA
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