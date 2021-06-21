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Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza - Son Dakika

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza

21.06.2021 14:23

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde emniyet güçleri tarafından yapılan denetimde kaçak kumar oynadıkları belirlenen kıraathanedekilere ceza yağdı.

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza

İSTANBUL - Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içerisinde emniyet güçleri tarafından yapılan denetimde kaçak kumar oynadıkları belirlenen kıraathanedekilere ceza yağdı. 6 şahsa toplam 38 bin 730 TL ceza kesildi.

Kartal ilçesi Yukarı Mahalle İstasyon Caddesi'nde 21 Haziran günü saat 02.10 sıralarında kıraathane olarak faaliyet gösteren bir işyerinde emniyet güçleri tarafından yapılan denetimde; işyeri içerisinde 5 şahsın sokağa çıkma kısıtlaması, maske, sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek bir arada bulundukları ve kumar oynadıkları tespit edildi. Kumarhaneye dönen kıraathanede masa üzerinde bulunan bin 160 lira para emniyet güçleri tarafından muhafaza altına alındı.

Emniyet güçleri tarafından yapılan baskında iş yeri sahibi ile birlikte 6 şahsa "1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" 282. maddesi gereğince 18 bin 900 lira, kumar oynayan 5 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 34. Maddesi gereğince 6 bin 680 lira ve işyeri sorumlusu H.İ.A. isimli şahsa "4733 ve 4207 Sayılı Kanuna Muhalefet" kapsamında 13 bin 150 lira olmak üzere toplam 38 bin 730 lira idari para cezası uygulandı.

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza
Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza
Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza
Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza

Türk Lirası, Haziran, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kartal'da sokağa çıkma kısıtlaması saatinde kumar baskını: 6 kişiye 38 bin 730 TL ceza - Son Dakika
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