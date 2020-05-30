Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza - Son Dakika

Kartal'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza
İSTANBUL, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması sonrasında Kartal'da kısıtlamayı ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza kesildiİstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri 39 ilçede...
İSTANBUL, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 15 şehirde 2 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının başlaması sonrasında Kartal'da kısıtlamayı ihlal eden 7 kişiye 24 Bin TL ceza kesildi
İstanbul'da sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte polis ekipleri 39 ilçede kurdukları noktalarda denetleme yaptı. Denetleme noktalarının kurulduğu yerlerden birisi de Kartal'da D-100 Karayolu Soğanlık mevkii Kadıköy istikameti oldu. Kurulan denetleme noktasında araçları durduran polis ekipleri sürücülerin kimliklerini ve sokağa çıkma izinlerini kontrol etti. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde sokağa çıkmaya izin belgesi olmayan 7 sürücüye 24 bin lira para cezası yazıldı. Polis ekiplerinin denetimlerinin sokağa çıkma kısıtlaması boyunca devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 02:16 Kaynak: DHA
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