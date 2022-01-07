KARTAL'DA SOKAK HAYVANLARI İÇİN YENİ REHABİLİTASYON MERKEZİ - Son Dakika

Kartal Belediyesi'nin Yakacık'ta bulunan Veteriner İşleri Müdürlüğü için yeni bina yapılması amacıyla ilk kazma vuruldu. Müdürlüğün eskiyen ve yetersiz hale gelen binasının yerini alacak ve iki kat üzerine inşa edilecek olan rehabilitasyon ve tedavi merkezinin temel atımının ise kısa sürede içinde başlayacağı belirtildi.

Temel atma çalışmalarının başladığı alanda düzenlenen törene katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal'da daha iyi veterinerlik hizmetlerinin yürütüleceği merkezin bitimini bu yıl 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'ne yetiştirmeyi çok istediklerini söyledi. Özellikle sokak hayvanlarına yönelik hizmet taleplerinin Komşu İletişim Merkezi'ne gelen ilk 5 talep arasında yer aldığına dikkat çeken Başkan Yüksel; yeni binayla aşıdan kısırlaştırmaya ve micro chip takımına, tedaviden ameliyata ve sahiplendirmeye dek pek çok hizmetin de daha iyi şartlarda can dostlarımıza gerçekleştirileceğini ifade etti.

Başkan Yüksel şöyle konuştu:

'Veteriner hekim arkadaşlarımızla Veteriner İşleri Birim müdürümüzle ve her ikisi de veteriner olan meclis üyesi arkadaşım ve başkan yardımcımızla veteriner hizmetlerini daha iyi koşullara getirmek gibi bir hayalimiz var. Burada bütün ekibimiz çalıştı, güzel bir proje ortaya koydular. Bugün o projeyle ilgili aslında ilk adımı attık.'

HAYALİMİZ BU MERKEZİ HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ'NE YETİŞTİRMEK

Merkezin bütün hizmetleriyle ilgili sunumu yine veteriner hekimlerinin planlayacağını belirten Başkan Yüksel, 'Önümüzdeki aya kadar da buradaki çalışmalar belirli bir seviyeye gelecek. Temel atma veya belli bir düzenleme seviyesine gelmiş olacak. Belki bodrum kat ortaya çıkmış olur. O zaman da bir iş akış sürecimiz belli olacak. Bizim hayalimiz bu merkezi 4 Ekim'e yetiştirmek ve Hayvanları Koruma Günü'nde böyle bir merkezi Kartal'a kazandırmak. Ama önümüzdeki ay bunları arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz. Onlar bize sunum yapacaklar. Hemen yandaki şu anda hizmet verdiğimiz binayı da işin içerisine katarak Kartal'daki veterinerlik hizmetlerini daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz' açıklamasını yaptı.

CAN DOSTLARIMIZIN İHTİYAÇLARINI KARŞILARKEN, KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİMİZİ DE GELİŞTİRİYORUZ

Başkan Yüksel, 'Yeni merkezin hizmete girmesi ile Kartal'daki Sokak hayvanlarına nasıl daha iyi hizmet verilebilir, hayvan severlerle nasıl daha iyi süreç yönetilebilir bunu planlıyoruz. Aynı yaşamı paylaştığımız can dostlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra; koruyucu sağlık hizmetlerimizi de geliştiriyoruz. Aşıdan kısırlaştırma ve chip takımına, tedavi hizmetlerinden ameliyatlara değin birçok koşulların yanı sıra; başta sahiplenme olmak üzere çeşitli modelleri geliştirecek olan kadroyla yan yanayız şu anda" diye konuştu.

PROJE NASIL DOĞDU?

Projenin nasıl doğduğunu anlatan Başkan Yüksel, "Göreve geldiğimizde hemen bir iletişim merkezi kurduk ve adına da komşularımızdan ilham alarak Komşu İletişim Merkezi (KİMER) dedik. KİMER'de çalışan arkadaşlarımızın sayısı gün geçtikte arttı ve pandemide kadro sayımız 120'ye ve sahaya çıkan arkadaşlarla beraber 150'ye ulaştı. Bu arkadaşlarla Kartallı komşularımızı daha çok dinlemeye, bilgi almaya ve konulara daha çok hakim olmaya başladık. Bu süreç sırasında gördük ki Kartal'da en çok talep edilen ve ilk 5? te olan taleplerin arasında sokak hayvanlarıyla ilgili hizmet beklentileri yer alıyor. Bu taleplerin birçoğunu arkadaşlarımız karşıladı, fakat karşılayamadığımız hizmetler konusunda da tesisimizin büyümesi ve yenilenmesi gerektiği konusunu arkadaşlarımız, önümüze koydu? dedi.