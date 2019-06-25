Son Dakika Haberleri: KARTAL'DA SOKAKTA GENÇ KADINA TACİZDE BULUNAN AFGANİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
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KARTAL'DA SOKAKTA GENÇ KADINA TACİZDE BULUNAN AFGANİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

1 saat önce

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHAKartal'da 25 yaşındaki D.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu M.H., "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.

KARTAL'DA SOKAKTA GENÇ KADINA TACİZDE BULUNAN AFGANİSTAN UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, System.String[]

Haber: Yüksel KOÇ/ İstanbul DHA
Kartal'da 25 yaşındaki D.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu öne sürülen Afganistan uyruklu M.H., "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklandı. 
M.H., sorgusunda, iddia edildiği gibi müştekiye sarılmadığını öne sürerek suçlamaları kabul etmedi. D.Y. ise polis ifadesinde, evine doğru giderken çöp toplayan bir kişinin kendisine yaklaştığını, her iki kolundan tutup kendisine doğru çekerek sol kolundan öptüğünü iddia etti. 
Kartal'da dün sokakta D.Y. isimli kadına arkadan sarıldığı öne sürülen Afganistan uyruklu M.H., emniyet işlemlerinin ardından bugün İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ
Soruşturmayı yürüten savcı, M.H.'yi tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk etti. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda suçlamaları kabul etmeyen M.H.'nin, iddia edildiği öne sürülen eylemde bulunmadığını söylediği öğrenildi. M.H.'nin sorgusunda, "Bayan şahsa sarılmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dediği kaydedildi. 

BASİT CİNSEL SALDIRI SUÇUNDAN TUTUKLANDI
Mahkeme, M.H.'nin, "Basit cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi. 

D.Y. DÜN POLİSE GİDEREK ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU
Olay günü karakola giderek şikayette bulunan D.Y., ifadesinde, evine doğru giderken çöp toplayan kişinin kendisine yaklaştığını, her iki kolundan tutup kendisine doğru çekerek sol kolundan öptüğünü iddia etti. Korku ve heyecanla çığlık atmaya başladığını söyleyen D.Y., bunun üzerine kendisine sarılan kişinin kaçmaya başladığını söylediği öğrenildi. Olaydan sonra komşularının bu kişiyi kovaladığını söyleyen D.Y., şüpheliden şikayetçi olduğunu söyledi. 

Görüntü Dökümü:
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-Olayın yaşandığı site
-Olayın yaşandığı sitesinin içi
-Site sakini ile röp
-Sitenin güvenlik görevlisiyle röp
- Anne ile röp
-Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detay


 


Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:12 Kaynak: DHA
Kartal, İstanbul, Afganistan, Güncel
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