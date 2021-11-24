Kartal'da söndüremeyince hafif ticari aracının yanmasını izledi - Son Dakika

KARTAL'da seyir halindeki hafif ticari araç henüz bilinmeyen nedenden dolayı yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan aracına yangın tüpüyle müdahale etmek isteyen araç sürücüsü Muhammed Topal, "Kimsede tüp olmayınca ben de sigara yakıp, izledim" dedi.

Olay saat 08.45 sıralarında Soğanlık, Orta Mahalle, Vezirköprü Caddesi'nde meydana geldi. Muhammed Topal yönetimindeki 34 DB 0342 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenden dolayı alev aldı. O sırada Topal, aracını yolun sağına park ederek aracına yangın tüpüyle müdahale etmek istedi. Çevredeki sürücülerden de yardım isteyen Topal, alevlerin büyümesi üzerine durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen araca köpük sıkarak müdahale etti. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınırken araç kullanılamaz hale geldi.

"KENARA GEÇİP, SİGARA YAKIP İZLEDİM"Yanan araç sahibi Muhammed Topal, "Köşede araçta duman görüp durdum. Küçük bir kıvılcım gördüm. Bende tüp yok. Sonra 4-5 tane araç durdurdum. Kimsenin tüpü çalışmadı. Ben de kenara geçip, sigara yakıp izledim. İtfaiyeyi aradım. Gelene kadar zaten baya bir yandı" dedi.