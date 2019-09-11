Kartal'da sosyal, kültürel ve mesleki kurs kayıtları başladı

Kartal Belediyesi ve Kartal Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle; her yıl yüzlerce vatandaşa, ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşabilecekleri birçok branşta eğitimler vererek iş istihdamı sağlayan sosyal, kültürel ve mesleki kurslar, yeni kursiyerleriyle buluşuyor.



Yeni dönemde Uğur Mumcu, Hürriyet, Yakacık ve Soğanlık Kültür Merkezleri ile Barış Manço Halk Kütüphanesi ile Atalar Kütüphane'de başlayacak olan kurslarda kursiyerler; keman, İngilizce, Rusça, diksiyon, gitar, satranç, makine nakışı, giyim, el sanatları, okuma yazma, drama-tiyatro, tel kırma, şiş örücülüğü, 3-6 yaş çocuk bakım odası, resim, bağlama, ney, zurna, yağlı boya resim, çini, çocuk korosu, felsefe atölyesi, piyano, çocuk gelişimi, aşçılık, pastacılık, kuaförlük, masa tenisi, mefruşat, kurdele nakış, maket uçak yapımı ve el sanatları alanında eğitimler alacak.



"İşsizlik sorununa yeni çözümler getiriyoruz"



Özellikle kadınların üretimde olduğu, meslek edinerek ekonomik bağımsızlıklarını sağlayabilecekleri çalışmalarda yer almalarının kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Kartal Belediyesi olarak ülkemizin en büyük sorunlarından olan işsizliğe elimizden geldiğince çözüm üretebilmek adına yoğun bir mesai harcıyoruz. Bununla alakalı yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdik. KARKAM (Kartal Kariyer Merkezi) adını verdiğimiz bu proje ile iş arayan vatandaşlar ve işverenleri; ihtiyaçları, mesleki ve kişisel yetenekleri doğrultusunda profesyonel platformda buluşturmayı amaçlıyoruz. Bu projemiz birçok vatandaşımızın işsizlik sorununa çare olabilecek. Öte yandan bu yıl yeni dönem eğitimlerine başlayacak olan sosyal, kültürel ve mesleki kurslarımızda kadın erkek her yıl binlerce vatandaşımız meslek sahibi oluyor. Özellikle kadın istihdamı konusundaki çalışmalarımızın da artarak devam edeceğini belirtiyor, açılacak kurslarımıza üretimde olmak isteyen tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum" dedi.



Kayıt, müracaat ve detaylı bilgi edinmek isteyen vatandaşlar, aşağıda belirtilen numaraları arayabilir.



Uğur Mumcu Kültür Merkezi: 0216 280 64 59



Hürriyet Kültür Merkezi: 0216 280 64 01



Yakacık Kültür Merkezi: 0216 280 64 40



Soğanlık Kültür Merkezi: 0216 280 64 74



Barış Manço Halk Kütüphanesi: 0216 280 65 82



Atalar Kütüphane: 0216 280 66 40 - İSTANBUL