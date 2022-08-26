Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şüpheli yakalandı, sınır dışı edilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şüpheli yakalandı, sınır dışı edilecek

26.08.2022 23:41
Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şüpheli yakalandı, sınır dışı edilecek

KARTAL'da sosyal medya hesabından evinin balkonunda alkol şişesi fırlattığı, ardından otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtığı anları paylaşan İran uyruklu S.T, yakalandı.

KARTAL'da sosyal medya hesabından evinin balkonunda alkol şişesi fırlattığı, ardından otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtığı anları paylaşan İran uyruklu S.T, yakalandı. S.T.'nin sınır dışı işlemleri başlatıldı.

Kartal'da bulunan bir rezidansta İran uyruklu şüpheli, evinin balkonunda şampanya patlatarak şişesini yola fırlattı. Daha sonra yine sosyal medya hesabından paylaştığı videoda otomobili ile seyir halindeyken rastgele ateş açtı. Yapılan bu paylaşımlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yürütülen çalışma sonundan şüphelinin İran uyruklu S.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli S.T. evinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan araştırmada silahın U.Ş.'ye ait olduğu belirlendi. U.Ş. de Pendik'teki evinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. S.T. hakkında sınır dışı işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

YORUMLAR
500
Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek Çin Kadın Voleybol Takımı maça maske ile çıktı! Tepki toplayan olay hakkında açıklama yapıldı Çin Kadın Voleybol Takımı maça maske ile çıktı! Tepki toplayan olay hakkında açıklama yapıldı
Kaynak: DHA

İran, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şüpheli yakalandı, sınır dışı edilecek - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:00 Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan 6'lı masa hakkında çok sert konuştu: Bunlardan millete fayda gelmez
22:00 Aracından rastgele ateş açan İranlı şahıs sınır dışı edilecek
21:57 Aşk yaşadıkları iddia edilen Aybüke Pusat ile Furkan Andıç, kameralara yakalandı
21:53 Zafer Partisi lideri Özdağ'ın Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'la ilgili sözlerine İçişleri'nden tepki: İspat etmezsen alçaksın
21:00 İYİ Parti lideri Akşener'den "Kılıçdaroğlu aday olursa sandığa gitmem" diyen vatandaşa cevap: Yapmayın öyle
20:15 Beşiktaş amigosu Seyit Subaşı silahlı saldırıda öldürülmüştü! O anların kamera görüntüleri ortaya çıktı
20:13 Fenerbahçe'nin yeni transferi Tiago Çukur tek bir maça çıkmadan gidiyor!
19:58 Eski ABD Başkanı Trump'ın evine FBI baskını! 184 gizli belgeye el konuldu
19:40 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez güzel haberi verdi: Ordu'da ve Ünye'de birer kuyu planlıyoruz
19:29 Atatürk ve Anıtkabir'i Yahudilikle ilişkilendirerek paylaşım yapmıştı! Gençlik Hizmetleri Müdürü görevden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 23:41:15. #1.13#
SON DAKİKA: Kartal'da şişe fırlatıp ateş açan İranlı şüpheli yakalandı, sınır dışı edilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement