Kartal'da Spor Caddesi yenileniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da Spor Caddesi yenileniyor - Son Dakika

Kartal'da Spor Caddesi yenileniyor

7 saat önce

Kartal Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirme ve güzelleştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Kartal'da Spor Caddesi yenileniyor, System.String[]

Kartal Belediyesi, ilçenin çehresini değiştirme ve güzelleştirme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Spor Caddesi'nde gerçekleştirilen yeşillendirme ve düzenleme çalışmaları sayesinde cadde, daha güzel bir görünüme kavuştu.


Çocuklar için park


Daha önce Kartal Stadı'nın bulunduğu alandaki yıkım çalışmalarından sonra, Spor Caddesi üzerinde Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenleme ve yenileme, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ise yeşillendirme çalışması gerçekleştirildi. Ayrıca, cadde üzerinde Kartallı minikler ve ailelerinin kullanımı için 'Çocuk Parkı' yapıldı.


"Spor Caddesi'ndeki çalışmalar devam edecek"


Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, söz konusu yenileme ve düzenlemelerin Kartal'ın birçok noktasında eş zamanlı ilerlediğini kaydederek, Spor Caddesi'ndeki çalışmaların devam edeceğini vurguladı. Başkan Gökhan Yüksel; "Kartal'a artı değer katacak çalışmalarımıza devam ediyoruz. İstasyon Caddesi'ndeki aydınlatma ve düzenleme çalışmalarımızdan sonra, Spor Caddesi'nde de yeşillendirme ve düzenleme çalışmalarını gerçekleştirdik. Komşularımızın istekleri doğrultusunda, daha güzel bir Kartal için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Fen İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi, Gökhan Yüksel, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:45 Kaynak: İHA
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