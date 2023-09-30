11. kattan düşen stajyer avukatın evinde, 3 kelimelik not bulundu - Son Dakika

11. kattan düşen stajyer avukatın evinde, 3 kelimelik not bulundu

Son Güncelleme: 30.09.2023 14:18

İstanbul Kartal'da bir plazanın 11. katından aşağı düşerek hayatını kaybeden stajyer avukat Kübra Nur Avcı'nın evinde yapılan aramalarda "Bu bir intihardır" yazılı not bulundu.

İstanbul Kartal'da stajyer avukatlık yapan Kübra Nur Avcı, plazanın 11. katından düşerek hayatını kaybetti. Genç avukatın dairesinde yapılan incelemelerde "Bu bir intihardır" yazılı not bulunduğu öğrenildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Dün akşam saat 20.30 sıralarında bir hukuk bürosunda stajyer avukat olarak çalışan Kübra Nur Avcı, plazanın 11. katından aşağı düştü. Sesleri duyan plaza çalışanları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç avukatın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

11. kattan atlayarak canına kıyan stajyer avukatın evinde, 3 kelimelik not bulundu

"BU BİR İNTİHARDIR"

Polis ekipleri olayın yaşandığı yere şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekiplerin Avcı'nın oturduğu dairedeki incelemelerin de bir not bulduğu notta da "Bu bir intihardır" yazdığı öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Stajyer avukatın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından cenaze, aile tarafından alındı.

11. kattan atlayarak canına kıyan stajyer avukatın evinde, 3 kelimelik not bulundu
Kaynak: DHA

İntihar, Cevizli, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 11. kattan düşen stajyer avukatın evinde, 3 kelimelik not bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: 11. kattan düşen stajyer avukatın evinde, 3 kelimelik not bulundu - Son Dakika
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