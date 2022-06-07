Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü - Son Dakika
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Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü

07.06.2022 12:27

Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü Kartal'da sahil yolunda yol altındaki bir su borusunun patlaması ile sahil yolu adeta göle döndü.

Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü

İSTANBUL - Kartal'da sahil yolunda yol altındaki bir su borusunun patlaması ile sahil yolu adeta göle döndü. Açıktan çıkan su yola ve yol kenarındaki bir otoparkın içerisine doldu. Yolun su ile dolması nedeniyle trafik akışı bir süreliğine tek şeritten sağlandı.

Kartal sahil yolunda dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, iddiaya göre yol kenarında yerin altında bulunan bir su borusu patladı. Borunun patlamasıyla sular yüzeye çıkmaya başladı. Şiddetli şekilde suyun yüzeye çıkmasıyla sahil yolu su ile kaplandı. Adeta göle dönen sahil yolunda araç trafiği bir süreliğine tek şeritten sağlandı. Yüzeye çıkan su yol kenarındaki bir otoparkın ve restoranın da içerisine doldu. İhbar üzerine olay yerine gelen İSKİ ekipleri olaya müdahale ederek suyun yüzeye çıkmasını engelledi.

İçerisine su dolan otoparkın yetkililerinden Gökhan Öztürk, "Su borusu patladı dediler. Otopark su doldu. Araçları almak zorunda kaldım. 1 saattir bu şekilde bekliyorum. Su neredeyse dükkan içerisine girecek. İlk başta kirli akıyordu ama temiz suya benziyor" dedi.

Ozan Oğuz, "Çok kötü şekilde boru patladı. Boru patlayınca restoranı su bastı. Yardım ettik. Ekipler de hemen gelip teşhisi koyup olayı noktaladılar. Sular boşa aktı" dedi.

Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü
Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü

YORUMLAR
500
Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada Su borusu patlayınca yol yarıldı; o anlar kamerada Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında Adana'da su borusunun patlamasıyla asfalt yolun sökülmesi güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da su borusu patladı, sahil yolu göle döndü - Son Dakika

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