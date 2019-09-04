Son Dakika Haberleri: Kartal'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı
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Kartal'da şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

3 saat önce

Kartal'da şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı.

Kartal'da şüpheli paket kontrollü şekilde patlatıldı.

Kartal Yunus Mahallesi Demokrasi ve Ulunay Caddeleri kesişme noktasındaki boş arazide seyyar satıcının önünde bulunan ve içerisinde kablolar olan şüpheli paketi görenler durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Kartal Devriye Ekipleri Amirliği çevrede güvenlik önlemi alarak caddeyi çift taraflı trafiğe kapattı.

Alana gelen bomba imha ekipleri paketi kontrollü şekilde fünyeyle patlattı. Paketin içerisinden kablo parçaları çıktı.

Paket boş çıkarken polis kontrollü şekilde yolu tekrar trafiğe açtı.

Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 03:50 Kaynak: AA
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