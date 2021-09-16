Kartal'da takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

İstanbul Kartal sahil yolunda ilerleyen otomobil sürücüsü önündeki araç sarı ışıkta durunca araca çarpmamak için bir anda direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç takla atarken, araç sürücüsü kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Kartal sahil yolunda saat 15.00 sıralarında meydana geldi. 34 HC 4455 plakalı Fiat markalı araç sürücüsü, seyir halinde olduğu sırada iddiaya göre, önünde ilerleyen araç bir anda sarı ışıkta durdu. Araç sürücüsü Aşrı Polat, önünde duran araca çarpmamak için direksiyonu kırıp manevra yapınca otomobil kontrolden çıkıp takla attı. Yolda ters vaziyette kalan aracın sürücüsü ise kazayı şans eseri burnu bile kanamadan atlattı. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle yolda bir süreliğine trafik yoğunluğu oluştu.

Araç yönetimindeki sürücü Aşrı Polat (50) önündeki araca vurmamak için sağa kırınca aracın aracını kaza yaptığını söyledi. Polat, "Önümde araba durdu. Araba vurmamak için durduğumda araç takla attı. Daha başka bir şey yok hatırlamıyorum" dedi. - İSTANBUL