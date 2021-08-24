Kartal'da takla atan otomobil trafiği kilitledi - Son Dakika

Mustafa ESEN KARTAL'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Otomobilde bulunan bir kişinin yaralandığı, sürücünün ise yara almadan atlattığı, kazanın ardından trafik kilitlendi.

Kaza, 12.30 sıralarında TEM bağlantı yolu Yakacık mevkiinde meydana geldi. Kartal istikametinde giden, 34 YGF 71 plakalı otomobilin sürücüsü bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, takla attı. İsmi öğrenilemeyen sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Kaza nedeniyle, bağlantı yolunun trafiği kilitlendi. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından polis, olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Bağlantı yolundaki trafik uzun bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Trafik, otomobilin kaldırılmasından sonra normal seyrine döndü.