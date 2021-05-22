KARTAL'DA TAKLA ATIP, KAYAN OTOMOBİLDEN BÖYLE ÇIKTI - Son Dakika

KARTAL'DA TAKLA ATIP, KAYAN OTOMOBİLDEN BÖYLE ÇIKTI

Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İstanbul (DHA) Kartal'da sürüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Metrelerce kayan otomobilin camından çıkan sürücü, hafif şekilde yaralandı. Otomobilin yol üzerinde kaydığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde, Kartal'da yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, takla attı. Yol üzerinde yaklaşık 5 metre kayarak ilerledikten sonra duran otomobilin sürücüsü camdan çıktı. Vatandaşlar yardım için sürücünün yanına koşarken, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilin kayarak ilerlediği anlar ve sonrasında yaşananlar ise, güvenlik kameralarına yansıdı.