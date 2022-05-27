KARTAL'DA TAKSİ YANDI - Son Dakika
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KARTAL'DA TAKSİ YANDI

27.05.2022 10:49

KARTAL'da seyir halindeki takside yangın çıktı.

KARTAL'da seyir halindeki takside yangın çıktı.

Uğur Mumcu Mahallesi Samandıra - Kartal Bağlantı Yolunda saat 09.30 sıralarında, Olcay Özer yönetimindeki 34 TDV 58 plakalı taksinin motor kısmından alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden taksi şoförü Özer, aracını emniyet şeridine çekti. Alevlerin büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan taksiye müdahale ederek yangını söndürdü. Motor kısmı tamamen yanan taksinin kullanılmaz hale geldiği yangında, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Taksi Şoförü Olcay Özer, Seyir halindeyken aracın motor kısmından yangın çıktı. Hemen aracımı sağa çektim. Araçtan indim. İtfaiye ekipleri gelerek yangını söndürdüler. Takside müşteri yoktu dedi.

KARTAL'DA TAKSİ YANDI
KARTAL'DA TAKSİ YANDI
KARTAL'DA TAKSİ YANDI
KARTAL'DA TAKSİ YANDI
KARTAL'DA TAKSİ YANDI
KARTAL'DA TAKSİ YANDI
KARTAL'DA TAKSİ YANDI
KARTAL'DA TAKSİ YANDI

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Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı Kartal'da motorundan dumanlar yükselen ticari taksi yandı Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü Kartal'da seyir halindeki takside çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: DHA

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