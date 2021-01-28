Kartal'da taksiyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Kartal'da taksi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhammed Çati'nin (20) kullandığı 41 AFA 038 plakalı hafif ticari araç, Yakacık Mahallesi Vatansever Caddesi'nde, aynı yönde seyreden İbrahim A.'nın kullandığı 34 TDN 19 taksi ile çarpıştı. Kazada, araçtan fırlayan Muhammed Çati, olay yerinde hayatını kaybetti.

Araç içinde sıkışan taksi sürücüsü İbrahim A., İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın haberini alarak bölgeye gelen Çati'nin çalışma arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.