Son Dakika Haberleri: Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı
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Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı

22 dakika önce

Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktıİSTANBUL - Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı.

Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı
İSTANBUL - Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
Kartal, 3. Sayfa
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