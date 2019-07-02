Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı
22 dakika önce
Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktıİSTANBUL - Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı.
Kartal
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:31 Kaynak: İHA
'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı
İSTANBUL - Kartal'da talaş üretimi yapan atölyede yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İzmir'de bir gemide meydana gelen patlama sonrası yangın çıktı! 1 ölü, 15 yaralı
TIR'a arkadan çarpan otomobil paramparça oldu: 3 kişi hayatını kaybetti
Üniversiteyi karıştıran şantaj olayında Rektör'ün ifadesi ortaya çıktı!
Osmaniye'deki sır cinayet çözülemedi: Dehşet vericiydi, orada çıldırdım!