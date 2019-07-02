Son Dakika Haberleri: Kartal'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen fabrikada yangın
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Kartal'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen fabrikada yangın

8 dakika önce

KARTAL'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen tek katlı fabrikada yangın çıktı.

Kartal'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen fabrikada yangın, System.String[]
KARTAL'da talaştan izolasyon malzemesi üretilen tek katlı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi
Çavuşoğlu Mahallesi Seddürbahir Caddesi üzerinde saat 11.30 sıralarında bir fabrikada yangın çıktı. Talaştan izolasyon malzemesi yapılan fabrikada kullanılan makineden alevler çıktığını gören çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Kartal ve Pendik itfaiye grupları sevk edildi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 12:42 Kaynak: DHA
Kartal, Güncel
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