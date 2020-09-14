KARTAL'DA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BACAĞINDAN VURDU; SİLAHI ATARAK KAÇTI - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ KARTAL'da sokakta karşılaşan 2 kişi arasında çıkan kavgada taraflardan biri silahla bacağından vuruldu. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken, silahlı saldırgan olay yerinden kaçtı.

Olay, Kartal Cumhuriyet Mahallesi Hüdavendigar Sokak'ta meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi sokakta tartıştı. Tartışmada taraflardan biri bacağından vurularak yaralandı. Saldırgan silahı bahçeye atarak olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü

---------------------yaralıya müdahale -yaralının ambulansa alınması -polis ekiplerinden görüntü

-silahtan görüntü