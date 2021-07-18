KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER - Son Dakika

KARTAL'DA TEHLİKELİ YOLCULUK; KIR DÜĞÜNÜNE BÖYLE GİTTİLER

Haber-Kamera: Gamze ŞİMŞEK- Ramazan EĞRİ/ İstanbul DHA

Kartal'da yolda giden otomobilin tavanından ve camlarından dışarı çıkan 5 kişinin, kır düğününe gittiği tehlikeli anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartal'da meydana geldi. Kır düğününe gitmek üzere yola çıkan kişiler, otomobilin tavanından ve camlarından dışarı çıktı. 5 kişi, yürekleri ağza getirdi. Hızla ilerleyen otomobil, bir süre ara sokaklarda dolaştıktan sonra ana yola çıktı. Ardından düğünün yapılacağı yere geldi. O anlar kameraya yansıdı.