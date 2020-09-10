KARTAL'DA TELEFON DOLANDIRICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI - Son Dakika

KARTAL'DA TELEFON DOLANDIRICISI SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Kartal'da kendisini polis olarak tanıtan ve vatandaşları "FETÖ Terör Örgütüne karıştınız" diyerek telefon dolandırıcılığı yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Kartal'da kendisini polis olarak tanıtan ve vatandaşları "FETÖ Terör Örgütüne karıştınız" diyerek telefon dolandırıcılığı yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler adliye sevk edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri kendisini polis olarak tanıtan, vatandaşları "FETÖ Terör Örgütüne karıştınız" diyerek aldatmaya çalıştığı ve para talep ettiğini belirlediği Aziz M. (23), takibe aldı. Kandırıp para almaya çalıştığı kişinin evine giden dolandırıcı, binadan çıktığı anda polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Aziz M.'nin yapılan üst aramasında 20 bin 600 lira ve bin 620 Euro ele geçirildi. dolandırıcının irtibatta olduğu Yusuf Şinasi U. (24) ve Hüseyin A. (31) da yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
- İstanbul
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