Son Dakika Haberleri: Kartal'da temizlik çalışmaları tam gaz devam ediyor
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Kartal'da temizlik çalışmaları tam gaz devam ediyor

1 saat önce

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Kartal'da temizlik çalışmaları tam gaz devam ediyor, System.String[]
Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelindeki temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Temizlik ekipleri, rutin temizlik çalışmalarının yanında kurban kesim alanında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki temizlik çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Ekipler tarafından rutin temizlik çalışmalarının yanında kurban kesim alanında dezenfekte çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Ev ve iş yerlerinden çıkan beyaz eşya ve mobilya gibi büyük ölçekli atıkları da toplayan ekipler, çalışmaları sırasında kepçeli ekskavatör ve kamyonet kullanıyor. İlçe genelinde faaliyet gösteren 5 ekip, 7 gün 24 saat esasına göre hizmet veriyor.

"Daha temiz bir kartal için duyarlılık şart"

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, kent temizliğinin medeniyetin en önemli göstergelerinden biri olduğuna işaret ederek, "Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Temiz bir Kartal için ekiplerimizin çalışmalarının yanında, vatandaşlarımızın duyarlılığını da çok önemsiyoruz. Komşularımızla dayanışma içinde temiz ve güzel bir kentte yaşamak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kartal Belediyesi, Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:10 Kaynak: İHA
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