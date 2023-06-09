Kartal'da tepki çeken görüntü! Yerde yatan köpeği arabayla ezerek öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Kartal'da tepki çeken görüntü! Yerde yatan köpeği arabayla ezerek öldürdü

09.06.2023 13:45

İstanbul Kartal'da otomobiliyle sitenin otoparkından çıkan sürücü yerde yatan köpeği ezerek öldürdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

7 Haziran Çarşamba Günü saat 08: 00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkında yerde yatan köpek, sürücü tarafından ezilerek öldürüldü.

O ANLAR KAMERADA

İddiaya göre, sitede ikamet eden Nihat D., aracıyla otoparktan çıkarken yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı 'Dursun' isimli köpeği ezdi. Köpeğin otomobilin altında kalarak can verdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇIRPINMALARINA ALDIRIŞ ETMEDİ

Görüntülerde otoparkta hareket eden otomobil sürücüsünün yerde yatan köpeğin üstünden geçtiği, köpeğin çırpınmalarına aldırmadan otomobili ile geri geldiği ve tekrar köpeğin üzerinden geçtiği görülüyor. Çevredekilerin ihbarıyla harekete geçen polis ekipler Nihat D'yi gözaltına aldı.

"BU BİZE GÖRE CİNAYETTİR"

Yaşananlara tepki gösteren hayvan sever Emrah Baran Özdem, "Gözaltına alınıp tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığını öğrendik. Sokak köpeğimize burada yönetim olarak bir kulübe yazılmış, civardaki ailelerimiz tarafından bakılıyor. Çevrede ciddi anlamda hayvansever var. Bu bize göre cinayettir ve bunların sayısı her geçen gün artıyor. Bu gibi zihniyetler artık insanlara da çocuklara da zarar vermeye başladı. Hukuki olarak elimizden ne geliyorsa yapmak adına konunun yakın takipçisi olacağız." dedi.

"KİMSEYE ZARARI OLMAYAN BİR KÖPEKTİ"

Sitede sakini Hilal Polat ise, "Köpek burada yatarken bir adam evinden çıkıp arabasına binip 3 kere üzerinden geçiyor. Hiçbir şekilde kimseye zararı olmayan bir köpekti, binada herkes tarafından bakılıp seviliyordu" diye konuştu.

Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Serdar Dur: Cani herif. Belediye de bu adam kadar suçlu. Orada köpeğin Ne işi var. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500

Fatih Sultan Mehmet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kartal'da tepki çeken görüntü! Yerde yatan köpeği arabayla ezerek öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
18:26 İstanbul'a Şampiyonlar Ligi finali için gelen turist, para bozdurmak isteyince şok geçirdi
18:22 Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul'a gelen turistten gündem olan paylaşım: Para bozdurdum, bavul lazım
18:14 AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz
18:10 AK Parti ile bir araya gelirler mi? İYİ Parti'den çok konuşulacak çıkış: Elbette görüşeceğiz
17:54 Suudi Arabistan Veliaht Prensi, ABD'yi petrol krizi sırasında tehdit etmiş
17:49 ABD istihbaratına ait gizli belgeler sızdırıldı! Prens Selman, Biden'ı ABD ekonomisini mahvetmekle tehdit etmiş
17:22 Prof. Dr. Görür'den Antalya için tsunami uyarısı: Her zaman gerçekleşebilir
17:20 Naci Görür'den Antalya için tsunami uyarısı: Her zaman olabilir
17:04 Volkan Demirel'in müthiş kurtarışı efsaneler maçına damga vurdu! Akıllara eski performansları getirdi
17:02 Acun Ilıcalı yine büyük bir işe imza attı! Cafu, Gerrard, Figo, Kaka, Quaresma, Makelele, Seedorf, Essien, Lucio, Carlos, Pires ve kimler kimler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2023 18:57:21. #1.11#
SON DAKİKA: Kartal'da tepki çeken görüntü! Yerde yatan köpeği arabayla ezerek öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement