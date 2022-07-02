KARTAL'DA TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ - Son Dakika
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KARTAL'DA TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

02.07.2022 05:12
KARTAL'DA TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ

İSTANBUL genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı.

İSTANBUL genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Denetimler sırasında Kartal Sahil Yolunda polise yakalanan alkollü sürücü, görüntü alan basın mensuplarının üzerine yürüyerek tepki gösterdi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil trafik ekipleri tarafından il genelinde abart egzozlu, modifiyeli araçlar ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi. Güngören, Kartal, Beyoğlu ve Kadıköy'de yapılan denetimlerde yönetmeliğe aykırı modifiyeli, abart egzozlu araçları kullanan sürücüler ile alkollü ve ehliyetsiz sürücülere ceza yağdı.

GÖRÜNTÜ ALAN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİKartal Sahil yolundaki denetimde hareketlerinden şüphelenin bir otomobil polis ekipleri tarafından durduruldu. Yapılan kontrolde 1.24 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin olmadığı tespit edilen sürücü, basın mensuplarına tehditler savurdu. "Sana ben ne küfürler edeceğim", "Sen var ya, adam değilsin" diyerek basın mensuplarına tepki gösteren ve üzerlerine yürüyen alkollü sürücü, polis ekipleri tarafından engellendi. Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.  Yapılan denetimlerde 82 sürücüye toplam 93 bin 629 Türk Lirası ceza kesildi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KARTAL'DA TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: KARTAL'DA TRAFİK DENETİMİNDE YAKALANAN ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN BASIN MENSUPLARINA TEPKİ - Son Dakika
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