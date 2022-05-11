KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI - Son Dakika
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KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI

11.05.2022 15:23

İSTANBUL Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında denetim yaptı.

İSTANBUL Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında denetim yaptı. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal Samandıra Gişeleri'nde denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan araç sürücülerine broşür verilerek emniyet kemeri takmaları ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Emniyet kemerlerini taktıkları görülen sürücüler yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını söyledi.

KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI
KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI
KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI
KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI - Son Dakika
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