KARTAL'DA TRAFİK HAFTASI KAPSAMINDA SÜRÜCÜLER UYARILDI - Son Dakika

İSTANBUL Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal'da 7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında denetim yaptı. Sürücüler, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

7-13 Mayıs Karayolu Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında, İstanbul Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Kartal Samandıra Gişeleri'nde denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan araç sürücülerine broşür verilerek emniyet kemeri takmaları ve sürüş sırasında cep telefonu kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Emniyet kemerlerini taktıkları görülen sürücüler yapılan denetimlerden memnun kaldıklarını söyledi.