Kartal'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
1 saat önce
Kartal Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kartal Sahil Yolu'nda 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu'nda 34 HT 2753 plakalı A.K. yönetimindeki otomobil, kavşakta önce 34 AF 1362 plakalı B.K. yönetimindeki otomobile, ardından 60 ZT 910 plakalı kamyonete çarptı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan B.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sahil Yolu'nda Kartal yönüne doğru yoğun trafik oluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:31 Kaynak: AA
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