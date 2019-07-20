Son Dakika Haberleri: Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
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Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

5 dakika önce

Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.

Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]
Kartal'da meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi'nde seyir halinde olan Hakan Arıkoğlu idaresindeki 34 BZR 487 plakalı motosiklet, Çitlembik Sokak girişinde, S.Ö'nün kullandığı 34 TV 6898 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, Arıkoğlu yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Arıkoğlu, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken otomobil sürücüsü S.Ö de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Soruşturma sürüyor.
Kartal, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:41 Kaynak: AA
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