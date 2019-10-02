Son Dakika Haberleri: Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı
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Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı

1 saat önce

Kartal'da iki cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kartal'da trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Kartal'da iki cipin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Petrol-İş Mahallesi Rahvanlar Caddesi'nde Nazlı Öztabak'ın kullandığı 06 BDJ 726 plakalı ciple Dilara Özdoğramacı'nın kontrolündeki 34 EDL 01 plakalı cip çarpıştı. Çarpışma sonucu Öztabak'ın kullandığı cip yan yattı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yan yatan araçtan Öztabak kendi imkanlarıyla çıkarken, sağlık ekipleri tarafından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Diğer sürücü Dilara Özdoğramacı ise işlemler için karakola götürüldü. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

Olayı gören bir görgü tanığı da kendisinin yolda yürüdüğünü, araçların süratli olmadıklarını ve kendisinin de son anda kazadan kurtulduğunu söyledi.

Kartal, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:46 Kaynak: AA
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