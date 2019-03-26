Son Dakika Haberleri: Kartal'da Trafik Kazası

Kartal'da Trafik Kazası

1 saat önce

Kartal Sahil Yolu'nda 1 kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kartal Sahil Yolu'nda 1 kamyonet ile 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:42 Kaynak: AA

Sahil Yolu, Kartal, Güncel
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