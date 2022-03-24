Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı - Son Dakika
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Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı

24.03.2022 03:20

Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı İstanbul Kartal'da aşırı hız yaptığı iddia edilen araç yoldan çıkıp takla attı.

Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı

İSTANBUL - Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı

İstanbul Kartal'da aşırı hız yaptığı iddia edilen araç yoldan çıkıp takla attı. Kazada yaralanan araç şoförü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Saat 02.30 sıralarında Kartal sahil yolu Turgut Özal Bulvarında gerçekleşen kazada iddiaya göre 06 CIV 554 plakalı Volkswagen araç sürücü Burak Kaşırı hız yaparak aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü sahil yolundan çıkarak önce yol güzergahındaki ağaçlara çarpıp yan yola fırlayarak takla attı. Takla atan araç içinde bulunan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Eğitim Araştırma hastanesine kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri kaza yerinde asayişi sağlayarak olabilecek başka kazaları önledi ve trafiği kontrol altına aldı.

Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı
Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı
Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı
Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı
Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Mart 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 22 Mart 2022

İstanbul, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da trafik kazası: Yoldan çıkan araç takla attı - Son Dakika
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