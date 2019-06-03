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Kartal'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı

42 dakika önce

Kartal'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi ağır yaralandı.

Kartal'da trafik kazasında 8 kişi yaralandı, System.String[]
Kartal'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi ağır yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde karşı yönlerden seyir halinde olan 34 BML 648 plakalı otomobil ile 34 TF 6833 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücüler ve yolculardan dördü araçlarda sıkıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobillerde sıkışanları çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldıran Meriç Çaltan, Bedirhan Balandı, Abdullah Yüksek, Alper İptaş ile Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen Sarullah Turnaoğlu, Hüseyin Akkaya, Uğurcan Elkoca ve Burak Demirci'nin durumlarının ağır olduğu belirtildi.
Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alarak caddeyi kısa süreliğine trafiğe kapattı. Ekiplerin incelemelerini tamamlamasının ardından kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak cadde tekrar trafiğe açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:24 Kaynak: AA
Polis, İtfaiye, Kartal, Güncel
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