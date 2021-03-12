Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi

12.03.2021 17:43

Son dakika haberlerine göre - Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi Kartal'da bir araç sürücüsü trafikte diğer araçları sollayarak ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı.

- Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi

İSTANBUL - Kartal'da bir araç sürücüsü trafikte diğer araçları sollayarak ilerlediği anları sosyal medyada paylaştı. Görüntüleri inceleyerek harekete geçen polis ekipleri trafiği tehlikeye sokan araç sürücüsünü yakalayarak, idari para cezası uyguladı.

Kartal'da A.K. isimli bir araç sürücüsü trafiğin yoğun olduğu saat aralığında diğer araç sürücülerinin sollayarak trafiği tehlikeye attı. Sürücü A.K. yaşanan o anları cep telefonu ile kaydederek, sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin polis ekiplerine ulaşması sonrası İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri harekete geçti.

Yapılan araştırmalar ve görüntülerin incelenmesi neticesinde bahse konu aracı kullandığı tespit edilen A.K. isimli erkek şahıs kıskıvrak yakalandı. Trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye atan A.K. hakkında 3 farklı suçtan toplamda 2 bin 822 lira idari para cezası uygulandı.

Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi
Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi

Para Cezası, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Kartal'da trafikte makas terörü, polis ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika


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