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Kartal'da tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına yönelik yeni düzenleme - Son Dakika

Kartal'da tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına yönelik yeni düzenleme

04.02.2022 15:57
Kartal'da tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına yönelik yeni düzenleme

Kartal Tütün Kontrol Kurulu, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başkanlığında toplanarak kurul üyeleri; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve Kartal İlçe Sağlık Müdürü Dr.

Kartal Tütün Kontrol Kurulu, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başkanlığında toplanarak kurul üyeleri; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı ve Kartal İlçe Sağlık Müdürü Dr. Bekir Necati Şimşek'in de katılımları ile Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü kapsamında kararlar aldı.

Korona virüs ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri içeren kararda; faaliyetlerine ara verilmesi kararlaştırılan nargile kafelere yönelik denetimlerin artırılması, söz konusu denetimler için sabit kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesi, 4207 sayılı kanun kapsamında uygulanan idari para ceza hükümlerinin güncel halinin (2022 yılına göre) uygulanmasına ilişkin maddeler de yer alıyor.

Kamuoyunun ve iş camiasının bilgilendirilmesi, mevcut yasal mevzuat ve hükümler çerçevesinde uygulama ve ihlallerin önlenmesi hususunda tüm kamu, özel kurum ve kuruluşlarda yerine getirilmesi gereken önlemleri belirtmek amacıyla; Kurul tarafından alınan 11/01/2022 tarihli ve 2022/1 sayılı karar şu şekilde;

4207 Sayılı Kanun kapsamında ay içerisinde yapılacak olan tütün denetimlerinin olağanüstü durumlar haricinde denetimlerin aksatılmadan yapılmasına, ilçede denetim ekiplerinde, aylık görevlendirmeler şeklinde gece ve gündüz olmak üzere sabit kolluk kuvveti görevlendirilmesine, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilanına yol açan ve Türkiye'de salgın riski olan korona virüs hastalığının solunum yolundan damlacık suretiyle yayılması, cisim yüzeylerinden el teması vb. yollarla bulaşabilmesi dikkate alınarak işleticilerin nargile sunum belgelerinin geçici olarak askıya alınarak bu iş yerlerinde nargile sunumuna kesinlikle izin verilmemesine, 4733 sayılı kanun kapsamında 1 Haziran 2021 tarihi itibari ile denetimlerin yapılmasına (Nargile kafelerin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine), 4207 sayılı kanun kapsamında uygulanan idari para ceza hükümleri 2022 yılına göre güncellenmiş olup; idari para cezasına ait artışa istinaden ilçe sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için düzenlenen güncel idari para ceza oranlarının uygulanmasına, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi ilan edilen ve Türkiye'de salgın riski olan korona virüs hastalığının en temel özelliği fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması nedeni ile nargile sunumu yaparak doğrudan temasa neden olacak işletmelerin faaliyetleri geçici süre ile askıya alınmış olup, 4733 sayılı kanun kapsamında nargile kafelerin yoğun olduğu yerlerde denetimlerin daha sık yapılması için komisyon kurulmasına, ilçe Tütün Kontrol denetim ekiplerinin 2021 yılı Aralık ayında yapmış olduğu çalışmalar incelenmiş olup, denetimlerin devamına, oy birliği ile karar verildi. - İSTANBUL

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Gökhan Yüksel, Hisarcık, Kartal, Tütün, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kartal'da tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına yönelik yeni düzenleme - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kartal'da tütün ve tütün ürünlerinin kullanılmasına yönelik yeni düzenleme - Son Dakika
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