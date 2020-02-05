Kartal'da tuz dağı havadan fotoğraflandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da tuz dağı havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Kartal'da tuz dağı havadan fotoğraflandı

6 saat önce

Çağrı ÇALIŞKAN / METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı.

Kartal'da tuz dağı havadan fotoğraflandı, System.String[]

Çağrı ÇALIŞKAN/ METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü İstanbul için kar yağışı uyarısı yaptı. Uyarının ardından İstanbul genelinde ekipler tarafından tedbirler alındı. O noktalardan birisi de Kartal oldu. Kartal'da karla mücadele için 58 araç hazır bekletilirken, yollarda kullanılmak üzere hazırlanan 28 bin ton tuz havadan görüntülendi.


İstanbul, Kartal, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:05 Kaynak: DHA
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