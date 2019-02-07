Kartal'da Umutlu Bekleyiş Sürüyor - Yakınları Anlatıyor

Kartal'da çöken binanın enkazında ekiplerin çalışması devam ederken yakınları umutla gelecek iyi haberi bekliyor.

Kartal'da çöken binanın enkazında ekiplerin çalışması devam ederken yakınları umutla gelecek iyi haberi bekliyor.



Bankalar Caddesi Sema Sokağı'ndaki 7 katlı binanın çökmesinin ardından AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu başkanlığında yürütülen arama kurtarma çalışmaları UMKE ile JAK ekiplerinin de desteğiyle devam ediyor.



Binanın üst kısımlarının vinç yardımıyla kaldırma işlemleri yapılırken, çalışmaların arama kurtarma köpeklerinin koku aldığı bölgede yoğunlaştığı belirtildi.



Enkaz altında yakınları bulunan Alper Ayaz, AA muhabirine bilgi vererek, "Babamın halasının çocuğu var. Onun torunları, çocukları hepsi enkaz altında. Mustafa, Erdoğan, Ali, Safiye, Eslam ve Gökay Alemdar şu anda enkaz altında. 7 kişi de tedavi altında. Adem Alemdar'ın kalça kemiği kırıldı. Durumu iyi. Babaları Ali amcanın da durumu iyi." dedi.



Binanın 5,6 ve 7'nci katların akrabalarına ait olduğunu kaydeden Ayaz, "Olaydan bir gün önce binada sallantı olduğunu söylediler. Kolonu kimsenin kestiğini düşünmüyorum. Şu anda bizden tam 9 kişi var enkaz altında net bilgi. Allah'ın izniyle çıkarlar inşallah." şeklinde konuştu.



Enkaz altında yakınları bulunan Yusuf Çeri ise göz yaşlarını tutamayarak, "Amcamızın kızı Şeyma Kambur ve iki çocuğu enkaz altında. Bir oğlan bir kız. Binanın 2. katta mutfak tarafındalarmış. Aldığımız ilk bilgi bu kadar. Dua edin inşallah. Cam kırılmış camcıyı çağırmışlar. Cam kırıldı, kırıldı da basınçtan dolayı kırılmış. Anlayamamışlar. Dükkanda kolon kesilmiş olabilir, duyum aldık ama ne kadar doğru bilemiyoruz. Gördüğüm kadarıyla bina çok çürük. Sabırla bekliyoruz. Ümidimizi yitirmedik çünkü Van depreminde Yunus 7 gün sonra kurtuldu." ifadelerini kullandı.



Öte yandan, olay yerine gelen yakınlarınca 2 yaşındaki Eylül Dervişoğlu ile dayıları Mert ve Melih Aydın'ın da enkaz altında olduğu bilgisi paylaşıldı.



AFAD ekiplerinden alınan bilgiye göre bir vatandaşın televizyonun yarattığı boşlukta hayata tutunduğu ve kurtarıldığı da öğrenildi.



Bu arada, Çaka Bey İmam Hatip Ortaokulunda İstanbul Valiliği başkanlığında toplanan kriz merkezinde, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İBB ve Sağlık Bakanlığı personeli vatandaşa hizmet veriyor.



Verilen bilgide, 6 binada ikamet eden vatandaşlar güvenlik nedeniyle tahliye edildiği, yıkılan bina ve tahliye edilen binalardaki vatandaşlara Valilik DSİ Dragos Misafirhanesinde konaklama hizmeti sunulduğu, konaklama ihtiyacı bulunan vatandaşların Çakabey İmam Hatip Ortaokulunda bulunan Kriz Merkezine müracaat edebileceği kaydedildi.



Aile bakanlığının öncelikle enkaz altında yakınları olanlara psiko - sosyal destek verdiği ve yiyecek içecek giysi bebek bezi yardımı yapıldığı da vurgulandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Bakan Kurum'dan Umutlandıran Açıklama: Göçük Altından Sesler Alıyoruz

Karadeniz Hamsisi Gürcistan'a Kaçtı

Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi

İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti