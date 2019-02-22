Kartal'da Ünal Apartmanı'nın Yıkımına Başlandı

Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA-KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan Ünal apartmanının yıkımına başlandı.

Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL DHA-KARTAL'da çöken binanın yakınında bulunan riskli binalardan Ünal apartmanının yıkımına başlandı.



Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve riskli olduğu gerekçesiyle yıkımına karar verilen apartmanlardan olan Ünal Apartmanı'nın da yıkımına başlandı. Aynı caddede bulunan ve kısa süre önce boşaltılan binalardan Ünal apartmanı iş makinasıyla yıkılıyor. Hakkında yıkım kararı verilen 8 binadan olan Ünal apartmanında yıkım çalışmaları havadan da görüntülendi.





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