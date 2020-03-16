Kartal'da ürün fiyatları denetleniyor - Son Dakika

Kartal Belediyesi ekipleri, yeni tip koronovirüsü (Kovid-19) bahane ederek fiyat artışı yapan işletmelere fırsat vermemek için denetimlerini arttırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'de de tespit edilen koronavirüs vakaları sonrasında vatandaşların talebinin arttığı gıda ve temizlik malzemelerinde meydana gelebilecek usulsüz fiyat artışlarını engellemek için denetimlerini sıklaştırdı.

Vatandaşların talebinin arttığı kolonya, sıvı sabun ve makarna gibi ürünlerde bazı satıcıların fahiş fiyat artışında bulunduğu iddiaları üzerine harekete geçen Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki market ve bakkallarda sıkı bir denetime geçti. Marketlerde fiş ve fatura kontrolleri de gerçekleştiren ekipler, esnafa yasal düzenlemeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.