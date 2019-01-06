Son Dakika Haberleri: Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

1 saat önce

KARTAL'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, System.String[]
KARTAL'da  yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Kartal Petroliş Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbar edilen V.Y'yi  yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yaşadığı eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit eden polis ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda satışa hazır çok sayıda klipsli poşetler halinde  1.720 gram Skunk adlı madde ve bu uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.Yakalanan V.Y'nin  birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. V.Y Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi. 

- İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:23 Kaynak: DHA

Kartal, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuşturucu Kullanıp Ormana Kaçan Genci AFAD Ekipleri Buldu! Kocasını 'Enişteyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Sigaraya İndirim Yolu Açıldı! Firmalar 5 Liraya Bile Satabilecek Ukrayna'da 2 Türk Kızını Öldüren Katilin, Mezarlıkta Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2019 14:01:25. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]