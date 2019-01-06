Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
47 dakika önce
Kartal'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.
Kartal
'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon polis kameralarına yansıdı.
Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro
Amirliği ve Mobil Park ekipleri, Kartal Petroliş Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbar edilen V.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin yaşadığı eve çok sayıda kişinin girip çıktığını tespit eden polis ekipleri şüphelinin evine operasyon düzenledi. Polis
ekiplerinin yaptığı aramalarda satışa hazır çok sayıda klipsli poşetler halinde 1.720 gram Skunk adlı madde ve bu uyuşturucu maddelerin tartılmasında kullanılan hassas terazi ele geçirildi.Yakalanan V.Y'nin birçok suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. V.Y Kartal Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerin ardından Anadolu adliyesine sevk edildi.
Görüntü dökümü:
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-Operasyon görüntüleri
-Polisin eve girmesi
-Arama yapması
-Uyuşturucunun bulunması
-Zanlının adliyeye sevk edilmesi
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 01:04 Kaynak: DHA
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