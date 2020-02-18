Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı

6 saat önce

Kartal'da gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

Kartal'da uyuşturucu operasyonu: 1 zanlı tutuklandı, System.String[]

Kartal'da gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiği ve uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şahıs tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmalarda Ozan U. (23) isimli şahsın gençleri uyuşturucu kullanmaya teşvik ettiği ve gençleri uyuşturucu kullanımına özendirmek için renkli uyuşturucuları çeşitli isimlerle sattığını belirledi.

Daha sonra bir mağdurun ifadesini değerlendiren ekipler, adresini belirledikleri şüpheliyi teknik takibe aldı. Üç günlük takibin ardından 16 Şubat Pazar günü şüphelinin zula evi olarak kullandığı ikameti de belirleyen polisler akşam saatlerinde gerçekleştirdikleri operasyonla Ozan U'yu gözaltına aldı. Polis adreste yaptığı aramalarda 187 adet extacy hap, 385,6 gram metamfetamin ve oyuncak araba şeklindeki hassas teraziyle bir miktar para ele geçirdi.

Daha önce uyuşturucu madde bulundurma ve hırsızlık suçlarından beş suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheli, emniyetteki sorgusunun tamamlanmasının ardından 17 Şubat Pazartesi günü sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 04:48 Kaynak: AA
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