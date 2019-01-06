Kartal'da Uyuşturucu Operasyonu
1 saat önce
Kartal'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Kartal
'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro
Amirliği ve Mobil park ekiplerince, Petroliş Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen V.Y.'nin ikametine çok sayıda kişinin girip çıktığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 1 kilo 720 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Birçok suçtan emniyette kaydı bulunan V.Y. gözaltına alındı.
Emniyette işlemleri tamamlanan V.Y. adliyeye sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 02:06 Kaynak: AA
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